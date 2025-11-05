Smith+Nephew सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Pittsburgh Area में

Smith+Nephew में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Pittsburgh Area Software Engineer 2 के लिए प्रति year $126K है। मध्यक yearली मुआवजा in Pittsburgh Area पैकेज कुल $125K है। Smith+Nephew के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
