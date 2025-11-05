कंपनी निर्देशिका
SmartThings सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Minneapolis-St. Paul Area में

SmartThings में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Minneapolis-St. Paul Area Software Engineer के लिए प्रति year $109K से Staff Software Engineer के लिए प्रति year $192K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Minneapolis-St. Paul Area पैकेज कुल $151K है। SmartThings के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं SmartThings?

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $245,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SmartThings में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Minneapolis-St. Paul Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $150,000 है।

