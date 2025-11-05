SmartThings सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Minneapolis-St. Paul Area में

SmartThings में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Minneapolis-St. Paul Area Software Engineer के लिए प्रति year $109K से Staff Software Engineer के लिए प्रति year $192K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Minneapolis-St. Paul Area पैकेज कुल $151K है। SmartThings के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
कोई वेतन नहीं मिला
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
