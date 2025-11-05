Smartsheet सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United Kingdom में

Smartsheet में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United Kingdom SE I के लिए प्रति year £63.1K से Senior SE II के लिए प्रति year £160K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United Kingdom पैकेज कुल £82.1K है। Smartsheet के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
SE I
£63.1K
£49.2K
£9.7K
£4.2K
SE II
£74.9K
£53K
£18K
£3.8K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Smartsheet में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
34%
वर्ष 3
Smartsheet में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)
34% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.50% त्रैमासिक)