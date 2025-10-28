कंपनी निर्देशिका
Sleep Number
Sleep Number डेटा एनालिस्ट वेतन

Sleep Number में औसत डेटा एनालिस्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $161K से $229K तक है। Sleep Number के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा

$184K - $216K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$161K$184K$216K$229K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Sleep Number में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Sleep Number in United States में डेटा एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $229,320 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Sleep Number में डेटा एनालिस्ट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $160,720 है।

