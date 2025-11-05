कंपनी निर्देशिका
Slalom Build
Slalom Build सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन Greater Toronto Area में

Slalom Build में मध्यक सोल्यूशन आर्किटेक्ट मुआवजा in Greater Toronto Area पैकेज प्रति year कुल CA$143K है। Slalom Build के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$143K
स्तर
L5
मूल वेतन
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$2K
कंपनी में वर्ष
7 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Slalom Build?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Slalom Build in Greater Toronto Area में सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$177,047 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Slalom Build में सोल्यूशन आर्किटेक्ट भूमिका in Greater Toronto Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$166,500 है।

