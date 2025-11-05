कंपनी निर्देशिका
Slalom Build सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन Greater Chicago Area में

Slalom Build में मध्यक सोल्यूशन आर्किटेक्ट मुआवजा in Greater Chicago Area पैकेज प्रति year कुल $147K है। Slalom Build के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
प्रति वर्ष कुल
$147K
स्तर
L4
मूल वेतन
$134K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$13K
कंपनी में वर्ष
5 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
सामान्य प्रश्न

Slalom Build in Greater Chicago Area में सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $189,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Slalom Build में सोल्यूशन आर्किटेक्ट भूमिका in Greater Chicago Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $160,000 है।

