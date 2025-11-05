Slalom Build सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Chicago Area में

Slalom Build में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Chicago Area Engineer के लिए प्रति year $97.4K से Senior Architect के लिए प्रति year $189K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Chicago Area पैकेज कुल $140K है। Slalom Build के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
कोई वेतन नहीं मिला
