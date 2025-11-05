कंपनी निर्देशिका
Slalom Build
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Canada

Slalom Build सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Canada में

Slalom Build में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada Engineer के लिए प्रति year CA$101K से Architect के लिए प्रति year CA$139K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$109K है। Slalom Build के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Engineer
(प्रवेश स्तर)
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं Slalom Build?

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Slalom Build in Canada में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$138,691 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Slalom Build में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$111,467 है।

अन्य संसाधन