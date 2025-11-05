Slalom Build सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Canada में

Slalom Build में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada Engineer के लिए प्रति year CA$101K से Architect के लिए प्रति year CA$139K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$109K है। Slalom Build के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
