कंपनी निर्देशिका
Skyhigh Security
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Greater Bengaluru

Skyhigh Security सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Skyhigh Security में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज प्रति year कुल ₹3.7M है। Skyhigh Security के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Skyhigh Security
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹3.7M
स्तर
L3
मूल वेतन
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Skyhigh Security?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Skyhigh Security in Greater Bengaluru में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹4,390,576 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Skyhigh Security में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Bengaluru के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,981,565 है।

