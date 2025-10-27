कंपनी निर्देशिका
Skai
Skai सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Skai में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Israel पैकेज प्रति year कुल ₪334K है। Skai के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025

औसत पैकेज
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
प्रति वर्ष कुल
₪334K
स्तर
L3
मूल वेतन
₪334K
Stock (/yr)
₪0
बोनस
₪0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Skai?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Skai in Israel में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₪509,197 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Skai में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Israel के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₪380,236 है।

अन्य संसाधन