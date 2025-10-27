कंपनी निर्देशिका
SIX
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
SIX सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

SIX में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Switzerland पैकेज प्रति year कुल CHF 117K है। SIX के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025

औसत पैकेज
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
प्रति वर्ष कुल
CHF 117K
स्तर
Software Engineer
मूल वेतन
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
बोनस
CHF 4.5K
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं SIX?
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

SIX in Switzerland में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CHF 146,006 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SIX में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Switzerland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CHF 118,656 है।

