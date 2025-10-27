कंपनी निर्देशिका
SIX
SIX साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट वेतन

SIX में मध्यक साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट मुआवजा पैकेज प्रति year कुल CHF 85.2K है। SIX के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025

औसत पैकेज
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
प्रति वर्ष कुल
CHF 85.2K
स्तर
hidden
मूल वेतन
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
बोनस
CHF 4.3K
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

SIX में साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CHF 136,143 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SIX में साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CHF 85,193 है।

अन्य संसाधन