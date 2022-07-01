कंपनी निर्देशिका
Singularity Data
Singularity Data वेतन

Singularity Data का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $162,413 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Singularity Data. अंतिम अपडेट: 8/31/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$162K
Singularity Data में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $162,413 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Singularity Data में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $162,413 है।

