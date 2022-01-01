कंपनी निर्देशिका
Silicon Labs
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Silicon Labs वेतन

Silicon Labs का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $50,868 से लेकर उच्च-अंत में में एक तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक के लिए $301,500 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Silicon Labs. अंतिम अपडेट: 8/25/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $135K
हार्डवेयर इंजीनियर
Median $150K

एएसआईसी इंजीनियर

व्यवसाय विकास
$194K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$94.5K
उत्पाद डिजाइनर
$89.7K
उत्पाद प्रबंधक
$146K
परियोजना प्रबंधक
$221K
बिक्री
$102K
साइबर सुरक्षा विश्लेषक
$165K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$50.9K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$302K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Silicon Labs में, RSUs 3-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

कोई प्रश्न है? समुदाय से पूछें।

Levels.fyi समुदाय में जाएं ताकि विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों के साथ जुड़ सकें, करियर टिप्स प्राप्त कर सकें और अधिक।

अभी जाएं!

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Silicon Labs में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $301,500 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Silicon Labs में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $145,725 है।

विशेष नौकरियां

    Silicon Labs के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Western Digital
  • Seagate
  • Lattice Semiconductor
  • Visa
  • NetApp
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन