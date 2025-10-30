कंपनी निर्देशिका
Sikka Software सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Sikka Software में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $85K है। Sikka Software के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Sikka Software
DevOps Engineer
San Jose, CA
प्रति वर्ष कुल
$85K
स्तर
hidden
मूल वेतन
$85K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
0-1 वर्ष
नवीनतम वेतन सबमिशन
सामान्य प्रश्न

Sikka Software in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $85,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Sikka Software में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $85,000 है।

