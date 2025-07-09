कंपनी निर्देशिका
Siemens Plm Software
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Siemens Plm Software वेतन

Siemens Plm Software का वेतन कम-अंत में में एक हार्डवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $45,792 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद प्रबंधक के लिए $221,100 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Siemens Plm Software. अंतिम अपडेट: 8/22/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $120K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

हार्डवेयर इंजीनियर
$45.8K
मैकेनिकल इंजीनियर
$65.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
उत्पाद प्रबंधक
$221K
कार्यक्रम प्रबंधक
$183K
बिक्री
$159K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$204K
समाधान वास्तुकार
$164K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Siemens Plm Software में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका उत्पाद प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $221,100 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Siemens Plm Software में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $161,308 है।

विशेष नौकरियां

    Siemens Plm Software के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • SoFi
  • Pinterest
  • Stripe
  • Spotify
  • Intuit
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन