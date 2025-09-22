कंपनी निर्देशिका
Sidecar Health
Sidecar Health प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Sidecar Health में मध्यक प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $217K है। Sidecar Health के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत पैकेज
company icon
Sidecar Health
Senior Product Manager
Los Angeles - Orange County
प्रति वर्ष कुल
$217K
स्तर
hidden
मूल वेतन
$162K
Stock (/yr)
$35.4K
बोनस
$20K
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Sidecar Health?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a प्रोडक्ट मैनेजर at Sidecar Health in United States sits at a yearly total compensation of $250,350. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sidecar Health for the प्रोडक्ट मैनेजर role in United States is $220,000.

