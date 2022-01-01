कंपनी निर्देशिका
Shopify
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

शॉपिफाई वेतन

Shopify का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $40,655 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $367,054 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है शॉपिफाई. अंतिम अपडेट: 9/19/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
प्रोडक्ट मैनेजर
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

यूएक्स डिजाइनर

मार्केटिंग
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
L7 $264K
L8 $367K
कस्टमर सर्विस
L4 $40.7K
L5 $47.7K
डेटा साइंस मैनेजर
L7 $221K
L8 $279K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
L5 $90.4K
L6 $121K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $97.9K
सेल्स इंजीनियर
Median $151K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
Median $350K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
Median $102K
रिक्रूटर
Median $130K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $105K

डेटा आर्किटेक्ट

क्लाउड सुरक्षा आर्किटेक्ट

बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
Median $106K
ह्यूमन रिसोर्सेज
Median $90K
सेल्स
Median $87.4K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $276K
टेक्निकल राइटर
Median $66.7K
बिज़नेस डेवलपमेंट
Median $326K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
Median $315K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $150K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
Median $109K
अकाउंटेंट
$89.6K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$41K
चीफ ऑफ स्टाफ
$109K
कॉपी राइटर
$52.6K
डेटा एनालिस्ट
$164K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$149K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$104K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$241K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$69.6K
यूएक्स रिसर्चर
Median $100K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Shopify में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

100%

वर्ष 1

स्टॉक प्रकार
RSU

Shopify में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (100.00% वार्षिक)

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Shopify में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

Shopify में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the L8 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $367,054 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Shopify में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $115,356 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Shopify के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • HPE
  • Synopsys
  • AMD
  • Guidewire Software
  • BigCommerce
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन