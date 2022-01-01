कंपनी निर्देशिका
Shopee
शॉपी वेतन

Shopee का वेतन निम्न स्तर पर बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $13,594 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $231,746 तक है।

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

एआई इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $74.9K
डेटा एनालिस्ट
Median $57K

बिज़नेस एनालिस्ट
Median $75.8K
बिज़नेस डेवलपमेंट
Median $13.6K
डेटा साइंटिस्ट
Median $91.2K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $49.1K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $74.8K

टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर

ह्यूमन रिसोर्सेज
Median $54.8K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $60K
मार्केटिंग
Median $44.5K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $38.7K
रिक्रूटर
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
अकाउंटेंट
$49.8K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$46.9K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$44.7K
जिओलॉजिकल इंजीनियर
$174K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$71.2K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$44.2K
लीगल
$98K
सेल्स
$41.3K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$225K
यूएक्स रिसर्चर
$102K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Shopee में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

Shopee में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Senior Expert Software Engineer level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $231,746 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Shopee में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $70,340 है।

