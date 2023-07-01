कंपनी निर्देशिका
Shipyard Software
Shipyard Software वेतन

Shipyard Software का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $99,500 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Shipyard Software. अंतिम अपडेट: 9/19/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$99.5K
सामान्य प्रश्न

Shipyard Software में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $99,500 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Shipyard Software में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $99,500 है।

