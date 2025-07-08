कंपनी निर्देशिका
Shipwire, a CEVA Logistics Company
Shipwire, a CEVA Logistics Company वेतन

Shipwire, a CEVA Logistics Company का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $223,875 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Shipwire, a CEVA Logistics Company. अंतिम अपडेट: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$224K
Shipwire, a CEVA Logistics Company में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $223,875 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Shipwire, a CEVA Logistics Company में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $223,875 है।

