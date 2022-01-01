कंपनी निर्देशिका
Shipt
Shipt वेतन

Shipt का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $41,078 से उच्च स्तर पर डेटा साइंटिस्ट के लिए $362,875 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Shipt. अंतिम अपडेट: 9/18/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $147K

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $110K

यूएक्स डिजाइनर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $195K
अकाउंटेंट
$128K
बिज़नेस एनालिस्ट
$76.9K
कस्टमर सर्विस
$41.1K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
Median $88.2K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$201K
प्रोग्राम मैनेजर
$167K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
Median $170K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$99.1K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$121K
यूएक्स रिसर्चर
$162K
सामान्य प्रश्न

Shipt में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका डेटा साइंटिस्ट at the L5 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $362,875 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Shipt में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $152,898 है।

अन्य संसाधन