Shippo वेतन

Shippo का वेतन निम्न स्तर पर रिक्रूटर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $94,525 से उच्च स्तर पर बिज़नेस ऑपरेशन्स के लिए $326,360 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Shippo. अंतिम अपडेट: 9/18/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $180K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $220K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$326K

बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$198K
लीगल
$171K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$196K
प्रोडक्ट मैनेजर
$196K
रिक्रूटर
$94.5K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Shippo में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Shippo में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका बिज़नेस ऑपरेशन्स at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $326,360 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Shippo में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $196,015 है।

