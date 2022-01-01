कंपनी निर्देशिका
Shield AI
Shield AI वेतन

Shield AI का वेतन निम्न स्तर पर हार्डवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $100,000 से उच्च स्तर पर बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर के लिए $391,950 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Shield AI. अंतिम अपडेट: 10/14/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
हार्डवेयर इंजीनियर
Median $100K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $289K

एयरोस्पेस इंजीनियर
$166K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$392K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$130K
डेटा साइंटिस्ट
$382K
मैकेनिकल इंजीनियर
$105K
प्रोडक्ट मैनेजर
$182K
रिक्रूटर
$161K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$182K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Shield AI में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Shield AI में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $391,950 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Shield AI में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $165,408 है।

