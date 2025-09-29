कंपनी निर्देशिका
SES Satellites
SES Satellites सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

SES Satellites में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States 9 के लिए प्रति year $111K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $127K है। SES Satellites के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
8
Junior Engineer(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
9
Engineer
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 4 अधिक स्तर
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं SES Satellites?

सामान्य प्रश्न

SES Satellites in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $194,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SES Satellites में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $120,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    SES Satellites के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

