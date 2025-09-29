ServiceTitan सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

ServiceTitan में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Senior Software Engineer I के लिए प्रति year $247K से Senior Software Engineer II के लिए प्रति year $200K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $226K है। ServiceTitan के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer I
$247K
$176K
$45.3K
$25.7K
Senior Software Engineer II
$200K
$167K
$15K
$17.5K
Senior Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
कोई वेतन नहीं मिला
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
ServiceTitan में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)