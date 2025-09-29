कंपनी निर्देशिका
ServiceTitan
ServiceTitan रिक्रूटर वेतन

ServiceTitan में मध्यक रिक्रूटर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $140K है। ServiceTitan के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
ServiceTitan
Technical Recruiter
Los Angeles, CA
प्रति वर्ष कुल
$140K
स्तर
L4
मूल वेतन
$100K
Stock (/yr)
$20K
बोनस
$20K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं ServiceTitan?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

ServiceTitan में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Най-високоплатеният пакет за रिक्रूटर в ServiceTitan in United States е с годишно общо възнаграждение от $221,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ServiceTitan за позицията रिक्रूटर in United States е $140,000.

