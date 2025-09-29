कंपनी निर्देशिका
ServiceTitan
ServiceTitan Information Technologist (IT) वेतन

ServiceTitan में औसत Information Technologist (IT) कुल मुआवजा प्रति year $119K से $170K तक है। ServiceTitan के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत कुल मुआवजा

$136K - $160K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$119K$136K$160K$170K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

ServiceTitan में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

ServiceTitan में jobFamilies.Information Technologist (IT) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $169,650 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ServiceTitan में jobFamilies.Information Technologist (IT) भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $118,900 है।

अन्य संसाधन