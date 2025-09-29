ServiceNow Cybersecurity Analyst वेतन

कंपनी निर्देशिका
ServiceNow में Cybersecurity Analyst मुआवजा IC3 के लिए प्रति year $279K से IC4 के लिए प्रति year $296K तक है। मध्यक yearली मुआवजा पैकेज कुल $267K है। ServiceNow के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$279K
$168K
$60.7K
$50.1K
IC4
$296K
$172K
$103K
$20.4K
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

ServiceNow में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

ServiceNow में jobFamilies.Cybersecurity Analyst के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $412,750 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ServiceNow में jobFamilies.Cybersecurity Analyst भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $227,400 है।

