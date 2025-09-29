ServiceNow Sales Enablement वेतन

कंपनी निर्देशिका
ServiceNow में औसत Sales Enablement कुल मुआवजा in United States प्रति year $249K से $348K तक है। ServiceNow के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत कुल मुआवजा

$270K - $327K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$249K$270K$327K$348K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

ServiceNow में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای jobFamilies.Sales Enablement در ServiceNow in United States برابر کل دستمزد سالانه $348,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در ServiceNow برای نقش jobFamilies.Sales Enablement in United States برابر $249,000 است.

