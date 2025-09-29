ServiceNow ग्राफिक डिज़ाइनर वेतन

कंपनी निर्देशिका
ServiceNow में औसत ग्राफिक डिज़ाइनर कुल मुआवजा in United States प्रति year $66.1K से $90.2K तक है। ServiceNow के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत कुल मुआवजा

$70.8K - $85.6K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$66.1K$70.8K$85.6K$90.2K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

ServiceNow में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

ServiceNow में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a ग्राफिक डिज़ाइनर at ServiceNow in United States sits at a yearly total compensation of $90,239. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the ग्राफिक डिज़ाइनर role in United States is $66,123.

