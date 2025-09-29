ServiceNow फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

कंपनी निर्देशिका
ServiceNow
ServiceNow में फाइनेंशियल एनालिस्ट मुआवजा in United States IC2 के लिए प्रति year $118K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $116K है। ServiceNow के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$118K
$104K
$3.8K
$10.4K
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

ServiceNow में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

ServiceNow in United Statesफाइनेंशियल एनालिस्ट最高薪酬方案，年度總薪酬為$182,500。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
ServiceNowफाइनेंशियल एनालिस्ट職位 in United States年度總薪酬中位數為$112,000。

