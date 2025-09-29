ServiceNow कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स वेतन

ServiceNow में औसत कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year €68.3K से €93.2K तक है। ServiceNow के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत कुल मुआवजा €73.1K - €88.3K Ireland सामान्य रेंज संभावित रेंज €68.3K €73.1K €88.3K €93.2K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 वैकल्पिक 2 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU ServiceNow में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक ) 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU ServiceNow में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है ServiceNow ?