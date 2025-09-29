कंपनी निर्देशिका
ServiceNow
ServiceNow कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स वेतन

ServiceNow में औसत कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year €68.3K से €93.2K तक है। ServiceNow के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें।

औसत कुल मुआवजा

€73.1K - €88.3K
Ireland
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
€68.3K€73.1K€88.3K€93.2K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

€142K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

ServiceNow में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

ServiceNow में कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €93,169 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ServiceNow में कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €68,270 है।

अन्य संसाधन