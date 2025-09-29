कंपनी निर्देशिका
ServiceNow कस्टमर सर्विस वेतन

ServiceNow के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत कुल मुआवजा

₹3.36M - ₹3.82M
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
₹2.97M₹3.36M₹3.82M₹4.22M
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

ServiceNow में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

ServiceNow in India में कस्टमर सर्विस के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹4,216,274 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ServiceNow में कस्टमर सर्विस भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,965,684 है।

