Sendbird इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन

Sendbird में औसत इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) कुल मुआवजा प्रति year ₩41.81M से ₩57.06M तक है। Sendbird के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/4/2025

औसत कुल मुआवजा ₩44.77M - ₩54.11M Korea, South सामान्य रेंज संभावित रेंज ₩41.81M ₩44.77M ₩54.11M ₩57.06M सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ ₩82.28M + ₩126.26M + ₩28.37M + ₩49.65M + ₩31.21M Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Sendbird में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Sendbird ?