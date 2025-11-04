कंपनी निर्देशिका
Senao Networks
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Senao Networks सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Senao Networks में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Taiwan पैकेज प्रति year कुल NT$794K है। Senao Networks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/4/2025

औसत पैकेज
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
प्रति वर्ष कुल
NT$794K
स्तर
hidden
मूल वेतन
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
बोनस
NT$0
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Senao Networks?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Senao Networks in Taiwan में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज NT$1,416,754 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Senao Networks में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Taiwan के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा NT$793,903 है।

अन्य संसाधन