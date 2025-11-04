कंपनी निर्देशिका
Senacor Technologies
Senacor Technologies सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Senacor Technologies में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Germany पैकेज प्रति year कुल €60.3K है। Senacor Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/4/2025

औसत पैकेज
company icon
Senacor Technologies
Software Engineer
Munich, BY, Germany
प्रति वर्ष कुल
€60.3K
स्तर
Senior
मूल वेतन
€56.6K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€3.7K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Senacor Technologies?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Senacor Technologies in Germany में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €103,819 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Senacor Technologies में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Germany के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €61,762 है।

अन्य संसाधन