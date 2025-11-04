कंपनी निर्देशिका
SEI Investments सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

SEI Investments में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹2.13M है। SEI Investments के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/4/2025

औसत पैकेज
company icon
SEI Investments
Software Engineer
hidden
प्रति वर्ष कुल
₹2.13M
स्तर
L3
मूल वेतन
₹2.02M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹101K
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
नवीनतम वेतन सबमिशन
सामान्य प्रश्न

SEI Investments in India में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,141,969 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SEI Investments में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,130,740 है।

