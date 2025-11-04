कंपनी निर्देशिका
Security Compass
Security Compass सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Security Compass में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada पैकेज प्रति year कुल CA$108K है। Security Compass के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/4/2025

औसत पैकेज
company icon
Security Compass
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$108K
स्तर
2
मूल वेतन
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Security Compass?
नवीनतम वेतन सबमिशन
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Security Compass in Canada में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$187,413 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Security Compass में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$104,358 है।

अन्य संसाधन