Scotiabank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Toronto Area में

Scotiabank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Toronto Area L6 के लिए प्रति year CA$90.2K से L9 के लिए प्रति year CA$184K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Toronto Area पैकेज कुल CA$120K है। Scotiabank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
