Scotiabank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Toronto Area में

Scotiabank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Toronto Area L6 के लिए प्रति year CA$90.2K से L9 के लिए प्रति year CA$184K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Toronto Area पैकेज कुल CA$120K है। Scotiabank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L6
(प्रवेश स्तर)
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Scotiabank?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

वेब डेवलपर

सामान्य प्रश्न

Scotiabank in Greater Toronto Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$184,151 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Scotiabank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Toronto Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$115,063 है।

अन्य संसाधन