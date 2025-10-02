Scotiabank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Colombia में

Scotiabank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Colombia L6 के लिए प्रति year COP 184.06M से L7 के लिए प्रति year COP 130.87M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Colombia पैकेज कुल COP 130.15M है। Scotiabank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L6 ( प्रवेश स्तर ) COP 184.06M COP 169.99M COP 0 COP 14.07M L7 COP 130.87M COP 126.13M COP 0 COP 4.74M L8 COP -- COP -- COP -- COP -- L9 COP -- COP -- COP -- COP --

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( COP ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस कोई वेतन नहीं मिला Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / रिक्रूटिंग? इंटरएक्टिव ऑफर बनाएं

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Scotiabank ?