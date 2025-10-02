कंपनी निर्देशिका
Scotiabank
Scotiabank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Colombia में

Scotiabank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Colombia L6 के लिए प्रति year COP 184.06M से L7 के लिए प्रति year COP 130.87M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Colombia पैकेज कुल COP 130.15M है।

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L6
(प्रवेश स्तर)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Scotiabank?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

वेब डेवलपर

