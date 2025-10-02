कंपनी निर्देशिका
Scotiabank
  • New York City Area

Scotiabank इन्वेस्टमेंट बैंकर वेतन New York City Area में

Scotiabank में मध्यक इन्वेस्टमेंट बैंकर मुआवजा in New York City Area पैकेज प्रति year कुल $275K है। Scotiabank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Scotiabank
Associate
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$275K
स्तर
L8
मूल वेतन
$200K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$75K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Scotiabank?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Scotiabank in New York City Area में इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $526,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Scotiabank में इन्वेस्टमेंट बैंकर भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $250,000 है।

