Scotiabank डेटा साइंटिस्ट वेतन Greater Toronto Area में

Scotiabank में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Greater Toronto Area L7 के लिए प्रति year CA$116K से L8 के लिए प्रति year CA$144K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Toronto Area पैकेज कुल CA$121K है। Scotiabank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
सामान्य प्रश्न

Scotiabank in Greater Toronto Area में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$143,992 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Scotiabank में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in Greater Toronto Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$123,390 है।

