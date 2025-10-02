कंपनी निर्देशिका
Scandit
Scandit सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Poland में

Scandit में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Poland पैकेज प्रति year कुल PLN 231K है। Scandit के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Scandit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
प्रति वर्ष कुल
PLN 231K
स्तर
L3
मूल वेतन
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
बोनस
PLN 18.4K
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Scandit?

PLN 600K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से PLN 112K+ (कभी-कभी PLN 1.12M+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Scandit in Poland में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज PLN 267,097 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Scandit में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Poland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा PLN 218,551 है।

अन्य संसाधन