Scandit सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Zurich Area में

Scandit में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Zurich Area पैकेज प्रति year कुल CHF 136K है। Scandit के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
प्रति वर्ष कुल
CHF 136K
स्तर
L3
मूल वेतन
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
बोनस
CHF 5.1K
कंपनी में वर्ष
5-10 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Scandit?

CHF 134K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Scandit in Greater Zurich Area sits at a yearly total compensation of CHF 146,053. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scandit for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Greater Zurich Area is CHF 137,243.

