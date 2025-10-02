कंपनी निर्देशिका
Scaleway
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Scaleway सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Paris Area में

Scaleway में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Paris Area पैकेज प्रति year कुल €59.9K है। Scaleway के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Scaleway
Software Engineer
Paris, IL, France
प्रति वर्ष कुल
€59.9K
स्तर
Junior Devops engineer
मूल वेतन
€59.9K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Scaleway?

€141K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें

सामान्य प्रश्न

अन्य संसाधन