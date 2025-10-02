कंपनी निर्देशिका
Scaler Academy
Scaler Academy सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Scaler Academy में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज प्रति year कुल ₹3.4M है। Scaler Academy के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Scaler Academy
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹3.4M
स्तर
Senior Software Engineer
मूल वेतन
₹3M
Stock (/yr)
₹400K
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Scaler Academy?

₹13.94M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Scaler Academy in Greater Bengaluru में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹14,190,247 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Scaler Academy में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Bengaluru के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹3,246,703 है।

