Scaler Academy बिज़नेस डेवलपमेंट वेतन Greater Bengaluru में

Scaler Academy में मध्यक बिज़नेस डेवलपमेंट मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज प्रति year कुल ₹845K है। Scaler Academy के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें।

औसत पैकेज
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹845K
स्तर
hidden
मूल वेतन
₹845K
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Scaler Academy?

₹13.94M

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

Scaler Academy in Greater Bengaluru में बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹1,185,361 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Scaler Academy में बिज़नेस डेवलपमेंट भूमिका in Greater Bengaluru के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,053,641 है।

