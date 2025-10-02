Scale AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन San Francisco Bay Area में

Scale AI में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in San Francisco Bay Area L3 के लिए प्रति year $199K से L5 के लिए प्रति year $405K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज कुल $224K है। Scale AI के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
$199K
$151K
$45.2K
$2K
L4
$262K
$188K
$71.4K
$2.5K
L5
$405K
$210K
$195K
$812
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Scale AI में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.