  • वेतन
  • बिज़नेस ऑपरेशन्स

  • सभी बिज़नेस ऑपरेशन्स वेतन

  • San Francisco Bay Area

Scale AI बिज़नेस ऑपरेशन्स वेतन San Francisco Bay Area में

Scale AI के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025

औसत कुल मुआवजा

$172K - $200K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$152K$172K$200K$220K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Scale AI में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



सामान्य प्रश्न

Scale AI in San Francisco Bay Area में बिज़नेस ऑपरेशन्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $220,150 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Scale AI में बिज़नेस ऑपरेशन्स भूमिका in San Francisco Bay Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $151,700 है।

